حالة الطقس 29/7/2022

29-07-2022

حالة الطقس 29/7/2022

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً شديد الحرارة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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