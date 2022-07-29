مقتل 12 مدنيًا بالمناجل والرصاص شرق الكونغو الديمقراطية

قالت مصادر طبية ومحلية الخميس، إن 12 مدنيا قتلوا خلال يومين في هجمات شنتها جماعة متمردة من القوات الديموقراطية المتحالفة في بلدتين شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية

وصرح مدير مستشفى أويشا الحكومي جيروم مونيامبيت لوكالة فرانس برس: "تسلمنا خمس جثث أمس (الأربعاء) وسبع جثث أخرى اليوم وأربع منها تعود إلى نساء".

وقال "قتلوا جميعا بالمناجل وبعضهم بالرصاص".

وتتهم هذه المجموعة التي يقول تنظيم "داعش" إنها فرعه في وسط إفريقيا، بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين في الكونغو الديموقراطية وبهجمات إرهابية في أوغندا.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية، تظاهرات ضد بعثة الأمم المتحدة المتهمة بعدم التصدي بفاعلية للجماعات المسلحة.

وشهدت تلك التظاهرات المستمرة في مدينة غوما شرق الجمهورية، سقوط قتلى وجرحى، بينها 3 قتلى من قوات حفظ السلام.

ووفق السلطات، فقد تجمع مئات المتظاهرين في محيط قاعدة مونوسكو اللوجستية وهاجموا معسكر البعثة الواقع في ضواحي غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو المضطرب.

وتمكنت قوات الأمن الكونغولية من احتواء الحشد بالقرب من القاعدة اللوجستية فيما حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لم نعد نريد مونوسكو" و"وداعا مونوسكو".

المصدر: وكالات