بريطانيا تسجل أعلى أسعار للسلع منذ 17 عاماً

قال اتحاد التجزئة البريطاني إن «أسعار السلع في المتاجر البريطانية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً، مع بدء تسجيل هذه البيانات عام 2005، وسط أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة».

وزادت الأسعار في المتاجر بنسبة 4.4 % على أساس سنوي في تموز، وهي أسرع من وتيرة الزيادة المسجلة في حزيران 3.1 %.

وتعد هذه هي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ إطلاق المؤشر في عام 2005.

وأدت تكاليف الإنتاج المرتفعة، التي تفاقمت بسبب الحرب في #أوكرانيا، وتكاليف النقل البري الباهظة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 %.

وفي الوقت نفسه تضررت أسعار المواد غير الغذائية من جراء ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج والاضطرابات المستمرة في الصين، حسبما قالت “هيلين ديكنسون”، الرئيس التنفيذي لاتحاد البيع بالتجزئة.



وأوضح “مايك واتكينز”، رئيس قسم التجزئة والأعمال لدى شركة “نيلسن آي كيو” للتحليلات أن «الميزانيات المنزلية للمستهلكين تتعرض لضغوط متزايدة».