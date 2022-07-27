أمريكا غير راضية عن الدستور التونسي الجديد

27-07-2022

أمريكا غير راضية عن الدستور التونسي الجديد

أثارت الولايات المتحدة مخاوف من أن الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضعف الإقبال على التصويت في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وجاء هذا في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، بحسب "فرانس برس".

وقال المسؤول الأمريكي: "نشير إلى أن هناك مجموعة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عبرت عن مخاوفها العميقة المتعلقة بالاستفتاء، وبشكل خاص المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين الكثير من التونسيين فيما يتعلق بعدم وجود عملية شاملة وشفافة".

وأضاف برايس: "ونشير أيضا إلى المخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن الضوابط والتوازنات الضعيفة التي يمكن أن تضر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وتتزايد انتقادات الولايات المتحدة لسعيد بعد عام من إقالته للحكومة وتعليقه للبرلمان في تونس.

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