ماريو فارغاس يوسا: الأفكار أساس التقدّم... والتغيير الحقيقي يأتي عبرها

شوقي الريّس:

عندما وقف ماريو فارغاس يوسا أمام الأكاديمية السويدية ليتسلّم جائزة نوبل للآداب عام 2010 قال: «إن الأدب ليس سوى ثمرة عبور الإنسان بين ما هو وما يريد أن يكون»، وإن الكاتب «يبتدع الأوهام في مسعاه الطويل والمضني ليعيش الحيوات التي يتمنّى، مدركاً أنه بالكاد يملك حياة واحدة». لعلّ هذا السعي الدائم للعبور إلى الضفاف الأخرى هو الذي دفع بصاحب «أحاديث في الكاتدرائية» إلى وضع ما يزيد عن 70 مؤلفاً بين روايات وبحوث أدبية وأعمال مسرحية، والتنقّل من النضال في الحركات الشيوعية إلى الدفاع عن الفكر الليبرالي، وما زال إلى اليوم يتمتّع بخصوبة مذهلة في الإنتاج الأدبي والفكري، وهو على مشارف التسعين من عمره.

يعيش فارغاس يوسا منذ العام 2015 في مدريد مع شريكة حياته الحالية إيزابيل بريسلير، الزوجة الأولى للمطرب الإسباني الشهير خوليو إيغليزياس، وأيقونة المجتمع المخملي الإسباني منذ عقود. وقد منحته الحكومة الإسبانية الجنسية الفخرية التي فتحت له أبواب الأكاديمية الملكية للغة عضواً أصيلاً يشرف على إدارة مركز التعاون الثقافي والفني بين إسبانيا وأميركا اللاتينية.

وعلى مدخل دارته في أرقى أحياء العاصمة الإسبانية، استقبلنا عشيّة يوم حار بمناسبة الاتفاق مع «الشرق الأوسط» على نشر مقال له مرّتين في الشهر، ودار معه الحوار التالي...

> أنت تقترب من نهاية العقد التاسع من العمر وما زلت تتمتع بحيوية وإنتاجية فكرية مذهلة. ما هو سرّك؟ ألحب، أم خصوبة الخيال، أم الرغبة في إنجاز مزيد من المشروعات، أم السعي لبلوغ ضفاف أخرى لم تصل بعد إلى نهايتها؟

- أعتقد أن الشغف بالأدب، والرغبة في المساهمة بإحلال السلام في العالم على أسس متينة من الوعي والإنصاف، والإدراك بأني ما زلت قادراً على الكتابة، كل ذلك يمدّني بطاقة يصعب أن أتخيّل نفسي بدونها. أما الحب فهو شعور رائع، لكن يستحسن أن نعيشه من غير أن نتحدث عنه، لأن ذلك يفقره وينزع عنه هالة اللغز. والحب يمدّنا بالقدرة على الخيال، والرغبة في مواصلة الإنجاز، ويحول دون أن نموت في الحياة، أو أن نصل أمواتاً إلى الموت.

> بعد أن كنت مناضلاً في صفوف الحزب الشيوعي البيروفي والحركات اليسارية في أميركا اللاتينية، رحت تجنح نحو الفكر الليبرالي المحافظ، الذي أصبحت من أشدّ المدافعين عنه. ما الذي دفعك إلى هذا التحوّل؟

- بداية هذا التحوّل كان خلال إقامتي في بريطانيا التي تزامنت مع وجود مارغريت ثاتشر في الحكم. عندما وصلت إلى لندن كان المجتمع الإنجليزي يعيش مرحلة من الضمور والانحطاط، برغم الحرية الواسعة التي كان دائماً يتمتع بها. وبفضل السياسة التي اتبعتها حكومة ثاتشر أصبحت بريطانيا أحدث الدول الأوروبية وأغناها. وقد دفعني ذلك إلى قراءة كبار المفكرين الليبراليين مثل بوبير وبرلين، ومجموعة «النمساويين» الذين كانت ثاتشر قد تبنّت أفكارهم وبنت عليها سياستها. هكذا تحوّلت إلى الفكر الليبرالي وما زلت إلى اليوم أدافع عنه في بلادي والعالم. أعتقد أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يعد باستطاعة أحد أن يراهن على الفكر الاشتراكي، لأن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال الليبرالية. أريد أن أضيف إلى ذلك أني غيّرت رأيي في أمور كثيرة، وأعتقد أني أخطأت كثيراً، ومن الأخطاء التي ارتكبتها استخلصت أهم العبر. وبالمناسبة، أعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان كارثة.

> تقول إن كبرى المشكلات في أميركا اللاتينية، كما في معظم الدول النامية، هو عدم وجود ثقافة ديمقراطية. هل تعتقد أن «حضارة الاستعراض» التي كانت موضوع كتابك الأخير قابلة للتوافق مع الثقافة الديمقراطية؟

- حضارة الاستعراض هي النقيض والعدو الأكبر للديمقراطية الحقيقية، وتقضي على إمكانات المجتمع في محاسبة الأنظمة السياسية ومراقبة أدائها وكشف مواطن الخلل وسوء الإدارة فيها. أعتقد أن شخصيات مثل سيلفيو برلوسكوني ودونالد ترمب ساهمت بنسبة كبيرة في دفع المشهد الثقافي والسياسي نحو الاستعراضية والسطحية التي لا تتيح مجالاً لطرح الأفكار، لكنها ظاهرة عابرة لا يمكن أن يكتب لها الدوام. نعرف اليوم أن عدد الذين يتابعون الأحداث العالمية عبر الصور أكبر من عدد القرّاء، لكن الصورة تبقى عاجزة عن منافسة الفكرة، أو الكتاب، وتبقى الكلمة أشدّ كثافة منها. وسائل التواصل الاجتماعي لها دور أساسي في ذلك، لكن التغيير الحقيقي لا يأتي عن طريق الصور، بل عن طريق الأفكار التي هي أساس التقدّم.

> وماذا عن الحرب في أوكرانيا التي كتبت عنها كثيراً في الفترة الأخيرة؟ هل تعتقد أن العالم سيتغيّر بعدها؟ وكيف تتصور نهايتها؟

- لا شك عندي في أن العالم يعيش مرحلة بالغة الخطورة، لأن روسيا مع بوتين تحوّلت مرة أخرى إلى نظام ديكتاتوري بعد فترة قصيرة بدا أن النظام الديمقراطي كان يترسّخ فيها. بوتين مستبد ودموي، وتصرفه في أوكرانيا يدلّ على ذلك بوضوح. أعتقد أن مغامرة بوتين فتحت أعين كثيرين وساهمت في ترسيخ المشروع الأوروبي الذي كان يترنّح منذ سنوات. لكن ثمة خطورة حقيقية في أن يلجأ إلى ترسانته النووية إذا شعر بأنه سيهزم، أو أنه لن يتمكن من تحقيق طموحاته التوسعية. أخشى أننا دخلنا في مرحلة بالغة الدقة من هذه الحرب التي لا أعتقد أن أحداً يعرف كيف يمكن أن تنتهي.

> قلت إن أكثر ما يقلقك منذ فترة هو ضعف النظر وتأثيره على قدرتك على المطالعة. هذا يذكّرني بلقائك الشهير مع الضرير الأكبر بورخيس والمقابلة الطويلة التي أجريتها معه... هل كان مصدراً لإلهامك أنت أيضاً؟

- لو طُلب مني أن أسمّي كاتباً بالإسبانية ستدوم أعماله وتترك أثراً عميقاً وبعيداً في الأدب الإسباني، لما ترددت في تسمية هذا الشاعر والحكواتي والباحث والمفكر الأرجنتيني الذين كان وما يزال قدوة لمن أحبّوه وكرهوه على السواء. بورخيس أحدث ثورة في اللغة الإسبانية التي انتقلت معه من غنائيتها الخطابية لتصبح لغة فلسفية في غاية الدقة والوضوح. تأثير بورخيس واضح وعميق جداً في نتاج كثير من كتّاب أميركا اللاتينية الذين علّمنا، ليس فقط كيف نكتب، بل أيضاً كيف نفكّر ونبني روايات معقّدة ومصفّاة.

ليست كثيرة الأعمال التي تركها لنا بورخيس، لكنها مختصرة، كاملة الأوصاف، لا زيادة فيها ولا نقصان، ونراها تلمع في كل الذين كتبوا من بعده بالإسبانية. القصص الخيالية التي كتبها حملتنا من بطاح الأرجنتين إلى شوارع لندن والصين وعالم «ألف ليلة وليلة» على بساط من الدهشة والتبحّر المنزّه عن كثافة البحث الأكاديمي.

أما عن قلقي من ضعف النظر، فإني أتذكّر دائماً كيف عاش بورخيس كل تلك السنوات ضريراً بين كتبه، ولا أستطيع أن أتصوّر نفسي يوماً غير قادر على المطالعة التي فيها خلاصي، ومنها حريتي وسعادتي. الكتاب مفتوحاً هو عقل يتكلم، ومغلقاً صديق ينتظر، ومدمّراً فؤاد يدمع، كما كتب بورخيس.

> حدثتني مرة عن إعجابك بالكاتب اللبناني - الفرنسي أمين معلوف. ما مدى اطلاعك على الأدب العربي عموماً؟

- أمين معلوف من أهم الكتاب المعاصرين وأروعهم، روائياً وباحثاً. قرأت تقريباً جميع أعماله، وأعتقد أنه يملك بصيرة حادة في رؤية جذور مشكلات العصر وحلولها، وأستصوب أفكاره كلّياً. أما الأدب العربي فإني أعترف بنقص كبير وفادح في معرفته.

> الأطروحة التي وضعتها لنيل الدكتوراه من جامعة مدريد كانت حول رواية صديقك اللدود غابرييل غارسيّا ماركيز «مائة عام من العزلة». قيل إنك كنت تشعر بالغيرة من تلك الرواية، ومن حصول ماركيز على جائزة نوبل قبلك بسنوات. ماذا بقي اليوم من تلك الصداقة بعد الخصام الذي فرّق بينكما، وأعرف أنك ترفض الحديث عنه؟

- «مائة عام من العزلة» ما زالت عندي، بعد سنوات كثيرة من قراءتها، واحدة من الروائع الأدبية باللغة الإسبانية. والأطروحة التي وضعتها لنيل الدكتوراه هي دراسة طويلة نشرتها بعد أن اضطررت لحذف مقاطع كثيرة منها كانت تجعل من الصعب على القارئ العادي مقاربتها. لكني لم أشعر بالغيرة من النجاح الذي حققته، وما زالت تحققه، هذه الرواية، بل من موهبة كاتبها. كما أني لم أشعر بالغيرة من نيل غارسيا ماركيز الجائزة، بل من الرواية الرائعة التي كتبها... (يضحك).. ها أنا أعطيتك عنوان المقابلة.

> قلت إن الكاتب لا يحقّ له التنكّر من ماضيه. ما رأيك بالجدل الدائر اليوم حول سلوكيات بابلو نيرودا تجاه ابنته التي تخلّى عنها، ومعاملته لزوجته واعترافه باغتصاب فتاة عندما كان قنصلاً لتشيلي في سريلانكا؟



- لا أريد الخوض في موضوع نيرودا الذي مضت عقود على وفاته، ولا أفهم ما الجدوى من إثارة هذا الجدل بعد كل هذه السنوات. لكني أعتقد أننا الحصيلة المتراكمة لسلوكياتنا والتناقضات التي نعيشها مدى الحياة. لا شك أن ثمّة مواقف كثيرة أندم اليوم على أني كنت أدافع عنها، أو أفكاراً اعتنقتها لسنوات وكنت أجاهر بها، لكنها تشكل جزءاً من حياتي ومن شخصيتي، ومن السخف التنكر لها، لأني اليوم أفكّر بطريقة مختلفة. وأعتقد أن الماضي هو جزء من حاضر الكاتب الذي عندما يغيّر طريقة تفكيره، من واجبه أن يشرح الأسباب والدوافع التي حملته على هذا التغيير في موقفه من الأدب، أو القضايا الاجتماعية، أو الأفكار السياسية. الكاتب والمفكر هو في الأساس المحصّلة النهائية لكل هذا التطور على مدى الحياة.

الشرق الأوسط