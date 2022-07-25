ألقى بنفسه في البئر لإنقاذ ولـده ولكنهما توفيا معاً

25-07-2022

ألقى بنفسه في البئر لإنقاذ ولـده ولكنهما توفيا معاً

كشفت وزارة الداخلية السورية عن حادثة في ريف مدينة إدلب راح ضـحيته طـ.ـفل ووالده عند محاولة إنقاذه.

وبحسب صفحة الداخلية على فيسبوك أنه في تمام الساعة السابعة صباحاً أُعلمت شرطة منطقة خان شيخون في إدلب بسقوط شخص يدعى (يوسف . ع) تولد 1979 مع ابنه (أنور . ع) تولد 2016 في أحد الآبار المنزلية في خان شيخون.

وتابعت الداخلية أنه على الفور توجهت دورية من منطقة خان شيخون وقوات الدفاع الوطني وتم انتشال الجثتين من البئر وبالتحقيق بالحادثة تبين أن الوالد قام بإنزال ابنه إلى البئر بقصد تنظيفه وانقطع الحبل ما أدى إلى سقوط الطفل في البئر فقام الأب برمي بنفسه فوراً في البئر محاولاً إنقاذ طفله إلا أنه، وبسبب تراكم النفايات داخل البئر ونقص الأوكسجين الأمر الذي أدى إلى وفـ.اتهما.

تم تنظيم الضبط اللازم بالحـ.ادث وسلمت الجـ.ثتين لذويهما أصولاً.

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