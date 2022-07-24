50 محطة تحويل كهرباء لتغذية أحياء حلب

وصلت أمس قافلتين من مواد الشبكة الكهربائية إلى محافظة حلب تمهيداً لتركيبها ووضعها بالخدمة.

وتضم القافلتين 10 محولات 400 ك.ف.أ و 10 محولات 630 ك.ف.أ و 5 مراكز مسبق الصنع باستطاعة 1000 ك.ف.أ ومركز مسبق الصنع باستطاعة 630 ك.ف.أ و 12 محولة 630 ك.ف.أ و 12 محولة 1000 ك.ف.أ مع لوحاتها إضافة إلى كافة التجهيزات من أمراس وكابلات لوضعها بالخدمة.

وزير الكهرباء “ غسان الزامل ” أوضح أنه «تم تجهيز قافلتين من المواد، واحدة من مستودعات الوزارة في عدرا بريف دمشق والثانية من مستودعات المؤسسة في محافظة #اللاذقية ليتم توجهيها إلى حلب، سيليها دفعة ثانية قبل نهاية العام ليتم تركيب 150 مركز تحويل في مدينة حلب وريفها».

وأضاف “الزامل” إن «هذه المحولات سيتم وضعها بالخدمة في المدينة والريف وتشمل مناطق صلاح الدين وبستان الباشا والشيخ خضر وكرم القاطرجي والشعار والشيخ مقصود والخالدية وشارع النيل والزبدية والمعادي والزهراء وباب النيرب والسفيرة والقاسمية وسمعان ودير حافر، وتأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بإعادة التيار الكهربائي إلى كامل مناطق حلب وفق الامكانيات المتاحة».

وأوضح الوزير أن «الدفعة التي تم تحميلها اليوم وتصل إلى حلب تتضمن ٤٤ محولة باستطاعات مختلفة إضافة إلى ٦ مراكز تحويل مسبق الصنع ستساهم بإعادة التيار الكهربائي إلى مايزيد على 5 آلاف منزل».