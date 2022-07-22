 وصول ناقلة نفط جديدة إلى ميناء بانياس

كشف مصدر في مصفاة بانياس عن وصول ناقلة جديدة محمّلة بمليون برميل نفط خام إلى مرابط مصب ميناء بانياس النفطي، وتعد هذه الناقلة هي الخامسة التي تصل بانياس بعد سريان مفعول الخط الائتماني الإيراني.



وأوضح المصدر أنه تم البدء بعمليات الربط في ميناء بانياس النفطي، وسيتم البدء بإجراءات الترصيف والربط لتتم عمليات التفريغ اليوم الخميس فور الانتهاء من استكمال وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية وفق الأصول الفنية والزمنية المتبعة.



ولفت المصدر إلى أن استمرار وصول التوريدات تباعاً يعطي استمرارية لعمل المصفاة، ما يسهم في استمرار انسياب المشتقات النفطية إلى السوق وزيادة الانفراج فيما يتعلق بتوزيع المحروقات.

وتشهد معظم المحافظات السورية منذ أكثر من شهرين أزمة نقص في المشتقات النفطية، لا سيما البنزين، وأرجعتها وزارة النفط والثروة المعدنية إلى وجود مشكلة في توريدات المشتقات النفطية نتيجة العقوبات، وبسبب عمرة مصفاة بانياس التي استأنفت العمل في السادس عشر من الشهر الماضي، وذلك بعد نجاح الإقلاع التجريبي.

وشهدت المحافظات خلال الفترة الأخيرة انفراجات بمشكلة المحروقات بعد وصول أربع ناقلات نفط.

أثر برس