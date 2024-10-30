تأمين شقق مجانية ل 300 أسرة وافدة من لبنان إلى طرطوس.

كشف أمين عام محافظة طرطوس حسان حسن ، أن الخدمات التي تقدمها المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية للوافدين من لبنان عبر معبر العريضة الحدودي تواكب عدد الداخلين إلى القطر، حيث بلغ عدد اللبنانيين الوافدين إلى طرطوس 11050 شخصاً، يتم استقبالهم على المعبر الحدودي ونقلهم إلى مركز الاستضافة المؤقت والذي هو مركز معسكر الطلائع.

وأكد حسن تقديم كافة الخدمات اللوجستية للأهالي في مركز المعسكر ليصار بعدها نقلهم بحسب الرغبة إلى مراكز الاستضافة التي خصصتها المحافظة في المنشآت السياحية، ومنهم من يكون لديه رغبة بأن يتوجه إلى محافظة ثانية أو إلى أحد المعارف.

وبين أمين عام محافظة طرطوس أنه تم تأمين شقق مجانية من قبل المجتمع المحلي في الوحدات الإدارية في طرطوس وتم استضافة 300 عائلة في هذه الوحدات مع تأمين كافة مستلزماتهم الإعاشية.

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