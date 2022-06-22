تهديد روسي مؤثّر ل ليتوانيا.. ما السبب ؟!

هدد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، “نيكولاي باتروشيف”،الثلاثاء 21/6/2022، بأن «روسيا سترد بأقرب وقت على حصار كالينينغراد الروسية من قبل ليتوانيا».

“باتروشيف”، قال «سنرد في أقرب وقت على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد، والرد الروسي سيكون له تأثير سلبي للغاية على سكان ليتوانيا».

وأضاف: «سنعزز حماية حدودنا في ظل التهديدات الجديدة مثل إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو».

وكانت روسيا أبدت غضبها بعد قطع ليتوانيا لطرق عبور البضائع الروسية إلى مدينة كالينينغراد الروسية، والتي تقع بعيداً عن الأراضي الروسية وهي المدينة الوحيدة التي لاترتبط بروسيا بممرات برّية.

وصعّدت روسيا تجاه الدول الأوربية لا سيما ليتوانيا مهددةً برد “قوي” في حال لم تلتزم بالاتفاقيات القديمة التي تسمح بعبور الإمدادات الروسية إلى كالينينغراد.