بعد ان قاربت الزيادة الاخيرة ال 90 % شركات الاسمنت تريد رفع اسعارها مجددا كي تستمر

10-06-2022

بعد ان قاربت الزيادة الاخيرة ال 90 % شركات الاسمنت تريد رفع اسعارها مجددا كي تستمر

طالبت الشركات العاملة في مجال الإسمنت برفع أسعارها مجدداً، إثر ارتفاع تكاليفها في ضوء رفع أسعار حوامل الطاقة الأخيرة

شركات الإسمنت طالبت الحكومة برفع سعر طن الإسمنت للمحافظة على استمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الإسمنت .

والزيادة الأخيرة بسعر الفيول سيجعل وضع الشركات غير مستقر في السيولة وسيحدث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة الأخيرة بأسعار الإسمنت امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، وتبعا لذلك لم تنعكس بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية .
وأصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً في أيار (مايو) الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%

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