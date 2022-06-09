انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار.. والبندورة تتراجع إلى ١٥٠٠ ليرة

سجلت أسعار الخضار، وخاصة البندورة انخفاضاً ملحوظاً في أسواق اللاذقية، حيث يباع الكيلو اليوم بين ١٢٠٠- ١٥٠٠ ليرة، وذلك بعد أن كان يباع خلال الأيام الماضية بـ٣٠٠٠ ليرة.

وفي جولة على سوق قنينص في مدينة اللاذقية، لاحظنا أن انخفاض الأسعار طال أيضاً أنواعاً أخرى من الخضار التي تعد أساسية، إذ يباع كيلو البطاطا بين ١٦٠٠- ٢٠٠٠ ليرة، الخيار البلدي والكوسا ١٠٠٠ ليرة، الثوم الفريك بين ٨٠٠-١٣٠٠ ليرة، البصل الفريك ٨٠٠ ليرة، الباذنجان ٢٠٠٠ ليرة.

كما انخفضت أسعار بعض الفواكه بشكل نسبي حيث يباع كيلو المشمش ٣٠٠٠ ليرة، البطيخ الأصفر ٢٦٠٠، البطيخ الأحمر ١٢٠٠، الكرز ٦٠٠٠.

وأعرب عدد من المواطنين الذين التقتهم «تشرين» في سوق قنينص عن ارتياحهم لانخفاض الأسعار الذي بات يمكنهم من شراء كيلو أو أكثر من بعض أصناف الخضار الأساسية، مشيرين إلى أنهم في السابق كانوا يكتفون بشراء “حبة وحبتين” لزوم الطبخة نظراً لارتفاع الأسعار.

بدوره، عزا المهندس بسام كامل رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك السبب وراء انخفاض الأسعار نظراً لوفرة المادة، مشيراً إلى أنه كلما زاد العرض انخفضت الأسعار.

تشرين