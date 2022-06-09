10000 ليرة مكافأة مالية عن كل طن شوندر يورد من قبل الفلاحين

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين بخصوص محصول الشوندر السكري لهذا العام وفق الآتي:

-منح مكافأة مالية قدرها 10000 ليرة سورية عن كل طن شوندر يورد من قبل الفلاحين مطابق للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة وشوندر غير مصرم ومنح بطاقات التوريد للجمعيات الفلاحية.

-تمديد مدة التعاقد حتى نهاية شهر تموز لعام 2022 لكمية البذار المدورة للمؤسسة العامة لإكثار البذار البالغة /14155/ كغ والتي تكفي لزراعة مساحة حوالي /142/ هكتاراً بعد تحليل البذار والتأكد من أن نسبة الإنبات تبلغ أكثر من 70 بالمئة وعدم تجاوز المساحة للبذار المتاح.