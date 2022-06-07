النفط يتجاوز 120 دولاراً

صعدت العقود الآجلة للنفط، أمس الاثنين، متخطية 120 دولاراً بعد أن رفعت السعودية أسعار بيع الخام في يوليو تموز، مما يشير إلى قلة في الإمدادات رغم موافقة الدول المنتجة المشاركة في تكتل أوبك+ على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج على مدى الشهرين المقبلين.

وارتفع خام برنت 68 سنتاً، أي 0.6%، إلى 120.4 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى مرتفعاً خلال اليوم بلغ 121.9 دولار للبرميل معززاً مكاسب بلغت نسبتها 1.8% حققها يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتاً، أي 0.5%، إلى 119.48 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلة 120.99 دولار للبرميل.

وزاد الخام 1.7% يوم الجمعة.



ورفعت السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لآسيا 2.1 دولار للبرميل في تموز مقارنة بحزيران إلى 6.5 دولار فوق متوسط عمان/دبي، بحسب ما ذكرته شركة النفط العملاقة أرامكو أول أمس الأحد.