06-06-2022
إصابة أحد عشر شخصا جراء حادث سير على طريق عام حمص طرطوس
تدهورت مركبة - بولمان على طريق عام( حمص - طرطوس ) بعد مفرق الرابية بحوالي /١/كم
ماأدى إلى إصابة أحد عشر شخصاً وخسائر مادية بالمركبة .
حضرت دوريات مركز شرطة الطرق العامة بتلكلخ وتم اسعاف المصابين إلى مشفى تلكلخ الوطني ، واعادة حركة السير .
تهيب إدارة المرور بالاخوة السائقين ضرورة التقيد بأنظمة المرور .. والتزام الشاحنات ووسائط نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق حرصا على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.
وزارة الداخلية السورية
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