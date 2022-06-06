الذهب يرتفع في سوريا.. تحذير من المغشوش

ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا حيث وصل عيار (21) إلى 204 آلاف ليرة سورية فيما بلغ عيار (18) إلى 174857 ليرة سورية، بحسب الجمعية الحرفية للصياغة و صنع المجوهرات بدمشق.

نقيب الصاغة “غسان جزماتي” وصف حمى التحول إلى الذهب البرازيلي بأنه هدر للمال، لأنه ليس ذهباً في المقام الأول، بل سبيكة معدنية مكونة من الرصاص والقصدير، الذي يبدو في لمعانه مثل الذهب الخالص، ولكن عديم الفائدة، فيخدع كل من يشتريه.

“جزماتي” وخلال حديثه أوضح أن «الذهب البرازيلي اكتسب شعبية في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار وما ترتب على ذلك من انخفاض في القوة الشرائية لدخل المواطنين، وأشار في معرض حديثه، على الرغم من حقيقة أن الذهب ليس حقيقي، ولا يمكن استبداله لأنه لا يملك قيمة جوهرية، هناك أماكن معينة تبيعه باسم “الذهب البرازيلي”»، مبيناً أن «يجب أن تضع هذه المحال اسم “مجوهرات تقليدية” أو “إكسسوارات”.

وقال نقيب الصاغة، إنه «يمكن كشف الذهب الحقيقي عن المغشوش، من خلال قطعة مغناطيس، فإذا انجذبت القطعة فهي مزيفة، وكذلك الأمر عبر خدش قطعة من الذهب بواسطة مسمار أو إبرة والتي تعد الطريقة الأسرع لاكتشاف ما إذا كانت القطعة مزيفة أم حقيقية، فإذا كان أسفل الخدش لون ذهبي فهو أصلي، أما إذا كان فضيا أو أسود أو بنيا فهو مزيف».