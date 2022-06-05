إدخال إنتاج بئر غاز زملة المهر 1 في الشبكة

أعلنت وزارة النفط إدخال إنتاج بئر زملة المهر 1 في الإنتاج بشكل أولي عن طريق وصلة جانبية إلى خط الشاعر ومعمل إيبلا لدمجه في الإنتاج بالسرعة القصوى.

وقالت الوزارة إن الوزير، بسام طعمة، كان موجودا على عملية إدخال إنتاج البئر الواقع شرق تدمر في الإنتاج.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل في الخط الأساسي الذي يربط حقل زملة المهر مع حقل شريفة ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بطول 30 كم وقطر 10 انش وذلك لإدخال الغاز الجديد إلى الشبكة بالسرعة القصوى.

وتفقد الوزير عملية الحفر في بئري زملة المهر 2 وزملة المهر 3، حيث من المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى نصف مليون م3 حتى نهاية العام الحالي، بينما العمل متواصل لاستكمال استكشاف هذا الحقل.

المصدر : وزارة النفط