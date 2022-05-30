البرغش ينتشر في دمشق حتى وصل الأفواه

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بدأ البرغش “بغزو” مناطق دمشق عموماً، وباب شرقي خصوصاً حتى وصل إلى أفواه المارة .

وقالت “دانا” موظفة (32 عاماً) تسكن الحي:” البرغش ينتشر في حييّنا بشكل كبير حتى بدأ يدخل أفواهنا ونحن نتكلّم، ولا نعلم لماذا هذا الانتشار وهل تعمل المحافظة على معالجة الظاهرة”.

وأضافت “دانا”: “أغلب مناطق دمشق ينتشر فيها البرغش بشكل لافت علما أن الصيف يا دوب بلش، على هالحالة رح ياكلنا السنة، ولم نرَ سيارات البلدية أو المحافظة ترش المبيدات أو تعالج هذه القصة”.

بدوره، رئيس قسم رش المبيدات في مديرية الشؤون الصحيّة في محافظة دمشق علي ناصر الدين أكد أن “هناك صعوبة في الرش الضبابي (مبيد حراري + مازوت) عن طريق السيارات الدوّارة بسبب صعوبة تأمين الوقود، ولكن ستتم معالجة الشكوى بشكل فوري ورش المنطقة”.

وأضاف “ناصر الدين”: “نعمل ضمن الإمكانيات في الرش الضبابي عصراً ومساء عبر برنامج يحدّد منطقتين أو ثلاث بشكل يومي في دمشق، علماً أن الرش الرزازي بالمبيدات الحشرية حاضر يومياً عند أشراف الأنهر وداخل الحدائق صباحاً من بداية نيسان الماضي”.

وأضاف “ناصر الدين”: “درجات الحرارة المرتفعة هي مسبّب لكثرة الناموس في دمشق، ونتعاون مع المخاتير للتغطية عند ورود الشكاوى، ولا يوجد نسبة للاستهلاك اليومي للمبيدات الحشرية، فأحياناً نستهلك 20 ليتر وأحياناً 10 فقط”.

يذكر أن البرغش نوع من الحشرات الطائرة التي تشتهر بلدغتها المثيرة للحكة، وتعيش في معظم أنحاء العالم، حيث يمكن العثور على أكثر من 3500 نوع، علماً أن الإناث فقط يلدغن للحصول على الدم الذي تحتاجه لإنتاج البيض.



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