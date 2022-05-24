24-05-2022
قوات الاحتلال تقتحم عدداً من المناطق في الضفة الغربية وتعتقل 12 فلسطينياً
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 12 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة معاً الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات حرملة شرق بيت لحم ونابلس وجنين وصوريف شمال الخليل و مخيم عقبة جبر في أريحا وقامت بتفتيش المنازل واعتقلت 12 فلسطينياً.
واعتقلت قوات الاحتلال إسرائيلي أمس 26 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
قوات الاحتلال تهدم مسجداً في قلقيلية
من جهة أخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجداً جنوب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت جنوب المدينة بعدد من الجرافات وهدمت المسجد الواقع خلف جدار الفصل العنصري.
وهدم الاحتلال أمس جزءاً من درج الحرم الإبراهيمي في الخليل وذلك في إطار مخططاته لتهويده ومنزلين في أريحا بالضفة الغربية.
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