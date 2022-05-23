دير الزور تتعرض لرياح شديدة محملة بالغبار

تعرضت مدينة دير الزور يوم أمس لرياح شديدة محملة بالغبار وتسبب حجب الرؤية.

وبين مدير الصحة في دير الزور الدكتور بشار الشعيبي أن المديرية أعلنت رفع الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في مثل هذه الأجواء.

ودعا الشعيبي الجميع بشكل عام وخاصة مرضى الربو إلى عدم الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة حتى تنخفض شدة العاصفة الغبارية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وكانت عاصفة غبارية ضربت دير الزور في الـ15 من الشهر الجاري وتسببت بوفاة رجل وابنه.