دير الزور تتعرض لرياح شديدة محملة بالغبار

23-05-2022

دير الزور تتعرض لرياح شديدة محملة بالغبار

تعرضت مدينة دير الزور يوم أمس لرياح شديدة محملة بالغبار وتسبب حجب الرؤية.

وبين مدير الصحة في دير الزور الدكتور بشار الشعيبي أن المديرية أعلنت رفع الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في مثل هذه الأجواء.

ودعا الشعيبي الجميع بشكل عام وخاصة مرضى الربو إلى عدم الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة حتى تنخفض شدة العاصفة الغبارية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وكانت عاصفة غبارية ضربت دير الزور في الـ15 من الشهر الجاري وتسببت بوفاة رجل وابنه.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...