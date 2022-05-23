الأمن الجنائي في حماه يضبط أسلحة وذخائر في قرية الربيعة ..

توافرت معلومات لدى فرع الأمن الجنائي في حماة حول قيام أشخاص مجهولين بالحضور ليلاً على متن سيارات نوع ( بيك آب ) محملة بصناديق وقيامهم بإنزال الصناديق وإخفائها ضمن الأراضي الزراعية في إحدى القرى قرب بلدة الربيعة.

تم توجيه دوريات من فرع الأمن الجنائي في حماة إلى المكان المذكور، وبالبحث بين الأراضي الزراعية على جانبي الطريق الواصل إلى القرية المذكورة تمكن من العثور على خمس صناديق خشبية تحتوي على أسلحة حربية متنوعة وبالبحث عن الأشخاص والآليات في المكان لم يشاهد أي منها.

تم مصادرة الأسلحة وبالكشف عليها بحضور دورية من كتيبة الهندسة العسكرية تبين أنها مؤلفة من ( ثلاثة وخمسون قذيفة نوع آر بي جي ــ خمسة صواريخ محمولة على الكتف ــ ثلاثة قذائف دبابة ــ تسع حشوات دبابة ــ تسعة صناديق طلـ.قات رشـ.اش عيار 12.5مم وعيار 14.5 مم ــ طلـ.قة رشـ.اش عيار 23 مم ــ أربعة قذائف أر بـي جي مع حشوة ــ سبعة صـ.واعق قذائف مدفعية ــ قنبلة ومخازن فارغة وأحد عشر شريط طلـ.قات متنوعة وطلقات بي كي ي ).

ومازالت الأبحاث مستمرة عن الأشخاص والآليات ومصدر الأسلحة والذخلئر المصادرة.

وزارة الداخلية السورية