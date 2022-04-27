الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له

حافظ الدولار،الثلاثاء، على أعلى مستوى له في عامين، إذ أدّت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة الفيروس المستجد إلى كبح جاذبية الدولار، كملاذٍ آمنٍ، فيما أبقت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية عوائد السندات مرتفعة.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات، 0.13 %، إلى 101.59 نقطة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين عند 101.86 الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر 3.3 % منذ بداية شهر نيسان، فيما ستكون أكبر مكاسب شهرية له منذ تشرين الثاني 2015.

وقال المحللون في “وستباك” في مذكرة، إنه «ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع (لمؤشر الدولار) رهاناً جيداً»، مضيفين إنّ «مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد الشرسة، فيما لا تزال الظروف المتعلقة بالأزمة الأوكرانية متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشدداً كما كان دائماً».

ومع ذلك، ارتفع اليوان الصيني في الخارج قليلاً إلى 6.5572 مقابل الدولار بعد أن قال “بنك الشعب الصيني” في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، إنه «سيخفّض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك».

وسجل اليورو 1.0727 دولاراً، مرتفعاً 0.14 % ومتراجعاً عن أدنى مستوى في عامين عند 1.0697 دولاراً الذي سجله أمس، عندما فاق تأثير القلق في السوق التفاؤل بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2744 دولار، مرتفعاً 1.8 %، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أيلول 2020 ليل أمس الإثنين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.6 % من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه الليلة الماضية، بعد أن أثرت الإغلاقات في الصين على أسعار السلع الأولية.