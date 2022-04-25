كم بلغت أرباح شركات التأمين في سوريا خلال عام ؟!

كشف التحليل الفني والمالي لهيئة الرقابة على التأمين في سوريا لعام 2021، أنه «تجاوز إجمالي التعويضات لشركات التأمين 50 مليار ليرة بزيادة 94 % عن العام السابق، بينما بلغ إجمالي الأقساط 90.6 مليار ليرة بزيادة 80 % عن العام السابق، كما حققت جميع شركات التأمين أرباحا صافية بلغت 28 مليارا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 % عن العام السابق».

وفي مجال التعويضات، ذكر تقرير التحليل الفني والمالي، أن التعويضات المدفوعة زادت بنسبة 94 % عن عام 2020، من 25.8 مليار إلى ما يقرب من 50 مليار، ويعد أكبر معدل نمو في فرع تأمين الرحلات، حيث بلغت التعويضات 1.5 مليار ليرة سورية.

وحققت شركة “الشرق العربي” للتأمين أعلى معدل في التعويضات المدفوعة في الشركات الخاصة، بسبب دفعها مبلغا كبيرا في إحدى وثائق التأمين ضد الحريق، تليها الشركة “المتحدة للتأمين”، بسبب دفع ما يقرب من 500 مطالبة موزعة بين عقود تأمين السفر الجماعي والتأمين الصحي.

إضافة إلى ذلك، نمت التعويضات في فرع التأمين على الحياة التابع لشركة “الاتحاد للتأمين التعاوني” بشكل كبير بسبب تصفية وثائق التأمين على الحياة طويلة الأجل. وبحسب تحليل شركة “الثقة”، فإن أدنى معدل نمو في التعويضات يعود إلى ضعف الاشتراك في معظم الفروع.

وكشف التحليل، أن الاحتياطيات الفنية بلغت 41.67 مليارا، منها 19.8 مليار احتياطي للمطالبات غير المسددة، بنسبة نمو 46 بالمئة عن عام 2020، وبلغت حصة الشركة “العربية للتأمين” من احتياطي المطالبات تحت التسوية 8 مليارات مستحقة.

وعن الربح من العمليات في عام 2021، فقد حققت شركات “التأمين الخاصة” في جميع فروع التأمين داخل سوريا ربحا تشغيليا إجماليا بلغ 5.6 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 58 %، وكانت الشركة “المتحدة للتأمين” هي صاحبة أعلى حصة في الشركات، حيث بلغت قيمتها السوقية ملياري دولار ومعدل نمو 258 %.

وسجلت “الوطنية” خسائر تشغيلية قدرها 587 مليون، بانخفاض قدره 294 % في الدخل عن العام السابق. وبالنسبة لهذا العام، حقق فرع التأمين التكميلي على المركبات أعلى حصة في الأرباح، حيث يمثل 32 % من إجمالي الأرباح التشغيلية في جميع الفروع.

وعن حقوق المساهمين وطبقا للتحليل، فارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 68 % إلى 85.7 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة ارتفاع فروق أسعار الصرف غير المحققة بمقدار 48.4 مليار، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 1.256 في عام 2020 مقابل 2.512 في عام 2021.

كما ارتفع إجمالي أصول أعمال التأمين بنسبة 69 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 158 مليار ليرة سورية. واستحوذت جميع استثمارات شركات التأمين على 45 بالمئة من إجمالي أصولها، بقيمة إجمالية 71.5 مليار ليرة سورية، معظمها ودائع بنكية بقيمة 59 مليار ليرة، واستثمارات أسهم بقيمة 10 مليارات ليرة، واستثمارات عقارية بقيمة 1.8 مليار ليرة.

وعلى صعيد قسم أقساط شركة التأمين، في تقرير التحليل الفني والمالي، أفاد التحليل أن قطاع التأمين شهد زيادة تقارب 80 % في أقساط التأمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 90.6 مليار ليرة سورية، بقيمة 90.6 مليار ليرة سورية، كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر منها 47.6 مليار ليرة سورية بنمو 54 %.