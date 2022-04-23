موسكو:القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ استفزازات كيميائية في أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ استفزازات مفبركة باستخدام مواد كيميائية في يوجني بمنطقة ميناء أوديسا عشية عيد الفصح بغرض اتهام الجيش الروسي بها.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في إفادة صحفية اليوم “وفقاً للمعلومات الموثوقة فإن كييف تستعد للاستفزازات هذه لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو عشية عيد الفصح”.

وأضاف ميزينتسيف إن “أساقفة الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية تلقوا توصيات من مكتب فلاديمير زيلينسكي ليلة 23 – 24 نيسان بعدم إقامة احتفالات عيد الفصح التقليدية واستبدالها بالبث عبر الإنترنت”.

وتابع ميزينتسيف “لم يتم إرسال هذه الإخطارات إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو من أجل تنظيم تجمع جماهيري للمؤمنين في الكنائس”.

وأوضح ميزينتسيف أن الأعمال الاستفزازية المتوقعة تتم على خلفية الحملة التي يشنها نظام كييف في وسائل الإعلام الأوكرانية لاتهام روسيا بمزاعم شن هجمات صاروخية على مواقع دينية.

وكان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف كشف في وقت سابق اليوم عن معلومات لدى وزارة الدفاع الروسية حول تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات الروسية موضحاً أن هذه الخطة وضعت وتمثل رداً على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس.