الأرجنتين تفرض عقوبات على شركة نفط إسرائيلية 

23-04-2022

الأرجنتين تفرض عقوبات على شركة نفط إسرائيلية 

قالت وزارة خارجية الأرجنتين إن البلاد فرضت، كما وعدت، عقوبات على شركة النفط الإسرائيلية نافيتاس بتروليم، التي تنقب عن النفط والغاز في جزر مالفيناس (فوكلاند).

وجاء في البيان الوزارة: "قررت وزارة الطاقة، بعد تنفيذ العملية الإدارية ذات الصلة، أن أنشطة نافيتاس كانت غير قانونية، وبالتالي حرمت الشركة ... من حق العمل في الأرجنتين لمدة 20 عاما".


في يوليو من العام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الطاقة في الأرجنتين عن فرض عقوبات على شركتي النفط

 Chrysaor Holdings Limited و Harbour Energy Plc البريطانيتين و Navitas Petroleum LP (إسرائيل) بسبب العمليات المتعلقة بالتنقيب على الجرف القاري للأرجنتين في الحوض الشمالي لجزر مالفيناس، "نفذت بموجب تراخيص غير شرعية من السلطات غير الشرعية لجزر مالفيناس.

يشترط القانون الأرجنتيني الحصول على تصريح للعمل على الجرف القاري للبلاد ويعاقب على عدم الامتثال لهذه المعايير بفرض حظر على الأنشطة من خمسة إلى 20 عاما.

المصدر: نوفوستي
 

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