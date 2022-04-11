ماكرون VS لوبان.. من يحسم السباق نحو الإليزيه؟

تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى خوض جولة إعادة في 24 نيسان الجاري بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت أمس الأحد.

ومباشرة بعد ظهور نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء الأحد، أعلن اليمين والشيوعيون والاشتراكيون والخضر دعمهم لإيمانويل ماكرون، في مواجهة مارين لوبان، التي حظيت بدعم مرشح اليميني المتطرف الآخر إريك زيمور.

وحسب استطلاعات الرأي، فإن ماكـرون حصل على 28.6% من أصوات الناخبين، فيما حصلت لوبان على 24.4% من الأصوات.

وكان مراقبون يتوقعون هذا السيناريو، وهو نفس سيناريو انتخابات 2017، التي شهدت مواجهة مـاكرون ولوبان في الجولة الثانية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي البالغ من العمر 44 عاماً.

وتوقع منظمو استطلاعات إيفوب تقاربا شديداً في نتيجة جولة الإعادة، مع حصول ماكرون على 51% مقابل 49% للوبان، مع العلم أنه في العام 2017، حصل ماكرون على 66.1% من الأصوات.

أما لوبان فقالت إنها من يمكنها حماية الضعفاء وتوحيد أمة سئمت نخبتها.

وقالت لأنصارها الذين راحوا يهتفون لها “سنفوز!”. وأضافت في باريس أن جولة الإعادة “ستكون اختيار حضارة”.

وستمهد هذه النتيجة لمواجهة بين ماكرون الليبرالي الاقتصادي ذي النظرة العالمية وبين قومية متشككة بشدة في الاتحاد الأوروبي والتي كانت، حتى حرب أوكرانيا، تعبر صراحة عن إعجابها بالرئيس الروسي.

وسيعتمد الفائز بقصر الإليزيه على الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لمنافسي ماكرون ولوبان.

وقال كل من المرشحة المحافظة فاليري بيكريس والاشتراكية آن إيدالغو ويانيك جادو من حزب الخضر وفابيان روسيل من الحزب الشيوعي إنهم سيدعمون ماكرون للتصدي لليمين المتطرف.

وقالت إيدالغو “حتى لا تقع فرنسا في كراهية الجميع ضد الجميع، أدعوكم رسميا للتصويت في 24 أبريل ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان”.

وحذرت بيكريس من “عواقب وخيمة” إذا لم يفز ماكرون في جولة الإعادة.

وقالت لوبان لجماهير هتفت “سنفوز! سنفوز!”، إنها تريد توحيد كل الفرنسيين. وأضافت أن جولة الإعادة “ستكون اختيار الحضارة” وأن برنامجها سيحمي الضعفاء ويجعل فرنسا مستقلة.