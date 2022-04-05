لافروف: عودة سورية للجامعة العربية تساعد على توحيد مواقف العرب في العالم بأسره

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمل موسكو بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا أن هذه العودة تساعد على توحيد المواقف العربية في المنطقة والعالم بأسره.

وجاء حديث لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عددا من وزراء الخارجية العرب، في اجتماع ناقش حيثيات الوضع الجاري في أوكرانيا.

وفيما يخص الاتهامات الموجهة لروسيا حول مجزرة بوتشا إحدى ضواحي برلين، أكد لافروف أن تضليل الحقائق لم يقتصر على مدينة بوتشا، وهو رافق كل الأزمات والحروب ومنها الخوذ البيضاء في سورية.

وقال لافروف في السياق: “عندما تقدم الجيش السوري عمد الغرب إلى إجلاء الخوذ البيضاء إلى الخارج ولا يزال المئات منهم في الأردن”.

وفيما يخص المفاوضات الجارية مع أوكرانيا، أكد لافروف أن المفاوضات لا تؤثر على سير العملية العسكرية، مشددا على أن اللاعبين الخارجيين يريدون عرقلة المفاوضات واستمرار الاشتباكات على الأرض.

ودعا لافروف الجانب الأوكراني إلى عدم الإصغاء لنصائح الغرب التي لا تخدم أوكرانيا “وإنما هدفها استمرار الفوضى”

وأعلن لافروف استعداد موسكو لحوار صريح مع الغرب، وليس لحوار مبني على القواعد المزيفة.