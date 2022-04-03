رئيسي وصالح يؤكدان ضرورة التعاون الفاعل بين إيران والعراق

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ونظيره العراقي برهم صالح خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم ضرورة التعاون المؤثر والفاعل بين طهران وبغداد بما يصب في تدعيم الاستقرار والأمن على صعيد المنطقة.

وشدد رئيسي خلال الاتصال على دعم إيران لوحدة واستقلال العراق وأمنه وتعزيز دوره معتبراً أن “أدنى زعزعة أمنية في العراق تضر بمصلحة المنطقة”.

وعبر رئيسي عن تصميم إيران على رفع مستوى التعاون بين طهران وبغداد في كافة المجالات وبما يرقى إلى حجم الطاقات المشتركة مبيناً أن توسيع العلاقات الثنائية والإقليمية بين البلدين سيصب في بناء أواصر وثيقة على الصعيد الدولي أيضاً.

بدوره أكد الرئيس العراقي ضرورة توسيع التعاون بين بغداد وطهران لتجاوز الأزمات الإقليمية مشدداً على أن الحل الوحيد لهذه الأزمات ينبع من داخل المنطقة نفسها ويكمن في إرادة شعوبها بعيداً عن التدخل الأجنبي.

ودعا صالح إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتوظيف الطاقات الاقتصادية المشتركة لخدمة مصالح شعبيهما.