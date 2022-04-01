رمضان فلكيا يوم الأحد 3 نيسان

قال مركز الفلك الدولي إن معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة 01 نيسان ، وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي.

أما باستخدام التلسكوب، فإن رؤية الهلال غير ممكنة من معظم أرجاء العالم الإسلامي، باستثناء أجزاء بسيطة في أقصى غرب العالم الإسلامي حيث تحتاج الرؤية فيها لأجهزة متقدمة وظروف جوية مثالية لا تتوفر عادة في تلك المناطق.

وأضاف المركز أن رؤية الهلال يوم الجمعة غير متوقعة من أي مكان في العالم الإسلامي، فبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية أو التي تشترط لقبول الرؤية من مكان آخر عدم مخالفتها لثوابت العلم ، وبالتالي فلكيا متوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 نيسان.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول التي ستبدأ رمضان يوم الأحد، سيلاحظ الناس كبر حجم الهلال بعد غروب شمس يوم السبت ، ومن جانب اخر قال بعض خبراء الاهلة إن رؤية الهلال مساء يوم الجمعة القادمة وارد وممكن متوقعين أن يكون السبت القادم أول ايام الشهر الفضيل.