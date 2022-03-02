تطوير خطوط الإنتاج بشركة خيوط النايلون والجوارب

تركز الخطة الاستثمارية للشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب خلال العام الحالي على استثمار كل الطاقات وخطوط الإنتاج المتوافرة لزيادة الإنتاجية وتطوير الأصناف المنتجة بما يحقق أفضل ريعية اقتصادية ممكنة.

مدير عام الشركة عبد الكريم العك أوضح أن خطة الشركة تتضمن توريد عدد من الآلات الحديثة للجوارب لتصنيع أصناف حديثة تواكب الموضة وأذواق المستهلكين وتزيد من الطاقة الإنتاجية من مختلف القياسات والنوعيات من رجالي ونسائي وولادي.

ولفت العك إلى أن الشركة تواصل استكمال تأهيل وصيانة قسم المصبغة بما يمكن من تطوير قدراتها في تنويع منتجاتها من الخيوط المصبوغة إضافة إلى إنتاج أصناف جديدة من المنتجات.

وأشار العك إلى أن الشركة تعرضت خلال سنوات الحرب لاستهدف طال جميع بناها التحتية وفقدان كميات كبيرة من منتجاتها إضافة إلى تدمير وتخريب عدد من خطوط الإنتاج والآلات إلا أنها عادت إلى العمل والإنتاج بجهود كوادرها كما أنها شهدت تحسناً ملحوظاً في الطاقة الإنتاجية والكميات المنتجة بكل أصنافها والتي تتمتع بجودة عالية حسب المواصفات السورية وجميع منتجاتها مسوقة في السوق المحلية وإلى جهات القطاع العام بأسعار منافسة.

وقال العك: بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للشركة من المنتجات كافة 1.633 مليار ليرة بنسبة تطور عن عام 2020 نحو 191 بالمئة مشيراً إلى أنها تقوم باستجرار المواد الأولية من غزول وخيوط من الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية بينما القطع التبديلية وباقي مستلزمات العملية الإنتاجية يتم تأمينها من السوق المحلية بسعر الليرة السورية ما يوفر على الشركة مبالغ طائلة من القطع الأجنبي.

سانا