أمطار ورياح تتجاوز سرعتها 85كم/سا منخفض جوي شديد الفعالية يبدأ الخميس

تستمر حالة الاستقرار الجوي حتى ساعات بعد ظهر اليوم في كافة المناطق باستثناء المناطق الساحلية والشمالية الغربية حيث يتوقع ان تتكاثر الغيوم المنخفضة في تلك المناطق لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا.

تمتد الهطولات خلال ساعات مساء والليل إلى المناطق الشمالية والجزيرة وتستمر حتى مساء يوم الأربعاء لتشمل أغلب المناطق.



ومع تعمق المنخفض الجوي يوم الخميس تزداد فرص الهطولات المطرية حيث تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة على المناطق الغربية من البلاد وثلجية على المرتفعات الجبلية العالية فوق 1500م.

يترافق هذا المنخفض بانخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس في كافة المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات مئوية.

كما تنشط سرعة الرياح الغربية لتتجاوز سرعتها 85كم/سا وتكون مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية