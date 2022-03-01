السورية للتجارة لم تلتزم بوعدها لمربي الدواجن وتوقعات بإنخفاض سعر الفروج

كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد عن تكلفة الفروج الحي خلال الفترة الحالية، وبين أن تكلفة كيلو الفروج على المربي تجاوزت 7 آلاف ليرة.



مبيناً أن ما ساهم باستقرار سعره وعدم ارتفاعه لأكثر من ذلك، هو انخفاض تكاليف التدفئة مع تحسن الطقس خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن المسالخ تشتري الفروج من المربي حالياً بحدود 7 آلاف ليرة على حين أن السورية للتجارة تحاول شراءه من المربين بسعر أقل من ذلك.



موضحاً أنها لم تلتزم بوعودها للمربين بشراء الكيلو بـ7 آلاف، مضيفاً: عندما انخفض سعر الفروج في السوق في الفترات الماضية حاولت استجراره من المربين بحسب العرض والطلب كما يفعل التجار وعندما يرتفع سعره في السوق لا تستجره بأكثر من 7 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن نسبة قليلة من المربين تقوم حالياً ببيع الفروج للسورية للتجارة.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك طرح لكميات أكبر من الفروج في السوق خلال الأيام القادمة مع بدء إنتاج أفواج جديدة، الأمر الذي سينعكس على الأسعار وذلك بالتوازي مع تحسن الطقس أكثر وإلغاء تكاليف التدفئة وانخفاض نسبة الأمراض في أفواج الفروج.

وبخصوص عودة نسبة من المربين إلى التربية مع تحسن الطقس خلال الفترة القادمة وانخفاض تكاليف التربية أوضح حداد أن الكثير من المربين يعزفون عن التربية خلال فصل الشتاء مع برودة الطقس وزيادة التكاليف من تدفئة وأدوية وغيرها ومن ثم يعودون للتربية مع تحسن الطقس خلال فصل الربيع وجرت العادة خلال السنوات الماضية أن تعود نسبة كبيرة من المربين للتربية خلال شهري نيسان وأيار مع تحسن الطقس وانخفاض التكاليف.

المصدر: الوطن