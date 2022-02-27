روسيا تغلق مجالها الجوي أمام دول البلطيق وسلوفينيا

27-02-2022

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام دول البلطيق وسلوفينيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول.

وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان، إن هذا الحظر سينطبق أيضاً على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.

وكانت روسيا أغلقت، السبت، مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا وتشيكيا، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

وتعتزم ألمانيا أيضاً إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وفق ما قال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة فرانس برس أمس السبت.

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