وزارة التجارة تبرم صفقة جديدة لاستيراد زيت ( دوار الشمس ) وبيعه عبر البطاقة الذكية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فض عروض خاصة باستيراد زيت دوار الشمس في سوريا، وبيعها عبر البطاقة الذكية.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في فيس بوك، إنه سيتم قريباً طرح مادة زيت دوار الشمس للأهالي بموجب البطاقة الالكترونية وذلك بناء على توريد 25 مليون لتر زيت دوار الشمس.



وذكرت أن سبعة عارضين تقدموا بعروضهم خلال جلسة علنية، واختير أحدها، مضيفة أنّ البيع سيكون بموجب البطاقة الذكية كما حدث في الدورة السابقة، وذلك عند بدء التوريد وفق الاتفاق المنصوص عليه.



وفي شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة التجارة الداخلية، عن تخصيص ليتر واحد من الزيت النباتي عبر البطاقة الذكية لكل عائلة، بحسب ما أوردته إذاعة "شام إف إم".



وارتفعت أسعار الزيوت في سوريا خلال الشهور الماضية، حيث كشف رئيس "جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز المعقالي أن أسعار مادة الزيت النباتي مرتفعة ثلاثة أضعاف عن السعر العالمي.



وقال المعقالي لصحيفة "الوطن" إن "الزيوت النباتية متوافرة بأنواع وأحجام مختلفة ولا توجد قلة بالمادة، لكن هناك ارتفاع بسعرها في الأسواق بحجة كونها مادة مستوردة"، لافتاً إلى أن "هناك حلقة مفقودة بين تجار الجملة والمفرق".



وأوضح أن "الأسعار الموجودة في الأسواق السورية هي أسعار غير عادية فهي تزيد نحو ثلاثة أضعاف قياسا مع السعر العالمي"، مبيناً أن "الزيوت النباتية معفاة من الرسوم الجمركية أصلاً كونها تعد مادة غذائية"، مؤكداً أنه "لا مبرر لرفع سعرها إلى هذا الحد".