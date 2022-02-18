وفد تركي رفيع المستوى يصل إلى "إسرائيل"

وصل وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سيدات أونال إلى "إسرائيل".

وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي أمس الخميس، ناقش الجانبان الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين الجانبين ومختلف القضايا الإقليمية.

وبحسب البيان اتفق الجانبان على "أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي"، ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا في الفترة من 9 إلى 10 آذار.

وفي عام 2018، رحلت تركيا السفير الإسرائيلي، وأخضعته للفحص الأمني، كما سحبت السفير التركي من إسرائيل، ونجمت الأزمة الدبلوماسية عن مقتل 61 فلسطينياً خلال الاحتجاجات على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الإبادة الجماعية" و"الأزمة الإنسانية".