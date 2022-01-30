مصري يتبرع لبناء مركز مختص بمرض السكري في بريطانيا

تم افتتاح مركز أبحاث وعلاج جديد، بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، لمرضى السكري في مدينة هال شمال إنكلترا، بعد تبرع نقدي من رجل الأعمال المصري "عاصم علام"، المالك السابق لنادي هال سيتي لكرة القدم.

وتبرع الدكتور علام بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني لبناء المركز في مستشفى هال الملكي، والذي من المقرر أن يعالج 9 آلاف شخص سنوياً.

وعلام الذي كان يمتلك نادي هال سيتي حتى وقت قريب، قد تبرع في السابق بملايين الجنيهات لمشاريع هيئة الخدمات الصحية البريطانية في المدينة.

وقالت أمانة المركز إنها "ستعيد تأكيد سمعة هال كمدينة عالمية رائدة في مجال الأبحاث".

من جهته، اعتبر الدكتور علام، الذي استحوذ على هال سيتي في عام 2010، إن المشاركة في أبحاث مرض السكري كانت "شرفاً" له.