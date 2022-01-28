سيف الإسلام القذافي يعلن مبادرة لحلّ أزمة ليبيا

أعلن المرشح لرئاسة ليبيا سيف الإسلام القذافي عن مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، إثر تعثر إجراء الانتخابات في موعديها المقترحين.

وتداولت وسائل إعلام بياناً لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم فيه مبادرة سياسية لحل ما أسماه "مشكلة الانسداد السياسي" والخروج من الوضع الذي أوصل البلاد إليه خلاف الأطراف المتصارعة سياسياً وعسكرياً.

واقترحت المبادرة، تأجيل إرجاء الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بلا تأخير في سباط المقبل، وانتخاب برلمان جديد لتجنيب البلاد الحرب والانقسام، وإنقاذ ماتبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين، واحترام إرادة 2.5 مليون ناخب تسلموا بطاقاتهم التي تؤهلهم للاقتراع.

وأشار البيان إلى أن "المبادرة تقطع الطريق على المبررات لمرحلة انتقالية جديدة على أن يكون للبرلمان الجديد اتخاذ ما يلزم لاستكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن الوصول للمرحلة الدائمة التي من خلالها يمكن لليبيين بناء وطنهم واستعادة سيادتهم وصون مقدراتهم دون أي تدخل خارجي وبعيداً عن المناكفات السياسية لدول وأجندات محلية وأجنبية"، وفقا للقذافي.