إصابة6 أشخاص بانفجار في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية

الأيهم صالح: أطلق تيلينجر فكرة "مدينة صغيرة مستقلة" أو “One small town” استنادا إلى إيديولوجيا تشاركية أوبونتو وبدأ بالعمل على تسويق الفكرة، ثم طبقها لأول مرة في بلدة كندية عام 2018، شهد إطلاق الفكرة لأول مرة اهتماما كبيرا من قبل الإعلام، ولكن التطبيق واجه مشاكل متعددة. يقول تيلينجر أن الفكرة مازالت تنتشر وأن لديها سفراء في دول متعددة وأن العديد من المدن وقعت معه اتفاقية تعاون، ويعد بإطلاق المشروع في عدة مدن خلال هذا العام بعد أن استغرق وقتا أطول لإعداد خطط العمل، وللاستفادة من دروس تجربة المشروع في كندا. ويبدو أن أول درس استفاد منه هو عدم إطلاق الحملة الإعلامية قبل أن يكون المشروع جاهزا تماما، ولذلك فهو لا يصرح عن المدن التي تتعاون معه، بل يكتفي بالتصريح عن أسماء سفراء فكرته في الدول، ومنهم مثلا سفيره في لبنان فايز مكرم الذي أعلن عن تعيينه يوم 21 تموز الماضي، رغم أن الصفحة المخصصة له لا تحوي معلومات اتصال به.