إصابة6 أشخاص بانفجار في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية

27-01-2022

إصابة6 أشخاص بانفجار في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية

أصيب ستة أشخاص جراء انفجار وقع في مصنع تديره شركة ويستليك للكيماويات جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن جو أندريبونت المتحدث باسم الشركة قوله اليوم: “وقع الانفجار في خزان لتخزين مادة ثنائي كلوريد الإيثيلين واستطاعت طواقم الإطفاء إخماد الحريق الناجم عن الانفجار بسرعة لأن الخزان كان فارغاً ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح”.

وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات جارية لكشف أسباب وملابسات الانفجار.

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