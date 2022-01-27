27-01-2022
إصابة6 أشخاص بانفجار في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية
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أصيب ستة أشخاص جراء انفجار وقع في مصنع تديره شركة ويستليك للكيماويات جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن جو أندريبونت المتحدث باسم الشركة قوله اليوم: “وقع الانفجار في خزان لتخزين مادة ثنائي كلوريد الإيثيلين واستطاعت طواقم الإطفاء إخماد الحريق الناجم عن الانفجار بسرعة لأن الخزان كان فارغاً ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح”.
وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات جارية لكشف أسباب وملابسات الانفجار.
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