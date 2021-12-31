في دمشق : امتهنت نشل الجوالات من الأماكن العامة بمساعدة زوجها

ألقت دورية من قسم شرطة الشاغور في دمشق القبض على امرأة في كراج السيدة زينب بعد الاشتباه بها وهي تحاول نشل أحد المواطنين، حيث حاولت الهرب والصعود على متن سيارة خاصة نوع (سكودا).

وبعد توقيفها تبين أنها تدعى (كريمة. ش) وسائق السيارة الذي صعدت معه هو زوجها ويدعى (راغب. ش ) وبتفتيش حقيبتها عثر فيها على جوالين مسروقين نوعهما ( سامسونغ A10 وغالكسي غراد نيو)، وبتفتيش السيارة عثر فيها على جوالين نوع سامسونغ تم الحجز عليهما، وبتدقيق وضع الفتاة عثر بحقها على ثلاث إذاعات، بحق جرم نشل وسرقة و/14/ أسبقية بجرم نشل جوال.

وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على نشل الجوالين المذكورين ونشل مبالغ مالية وجوالات من حقائب النساء في مناطق متفرقة من مدينة دمشق، وأن الجوالين اللذان عثر عليهما في سيارة زوجها قامت بمغافلته ووضعهما ضمن التابلو أثناء إلقاء القبض عليها، وبالتحقيق مع زوجها المقبوض عليه اعترف أنه على علم مسبق بأن زوجته تقوم بالنشل وكان يقوم باصطحابها على متن السيارة المذكورة إلى الأماكن المزدحمة وتطلب منه البقاء حتى عودتها.

تم حجز السيارة وإعادة الجوالات المسروقة إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.