قدرات القوات الجوية العراقية

الأيهم صالح: لم يعد الدين أفيون الشعوب. أصبح الأمل أفيون الشعوب، تستطيع أية عائلة إجرامية أن تشتري بروباغاندا تخدر الناس أو تنومهم على زبد الوعود المداف في عسل الكلام، ثم تقودهم كالقطعان إلى تجمعات التأييد وبعدها إلى صناديق الانتخاب. العائلات الإجرامية تَحكُم بقوة المال، والشعوب تُحكَم بأفيون الأمل، والتاريخ مستمر في تقديم الأمثلة على ذلك.

استطاعت الشعوب في حالات قليلة فقط أن تنهي التاريخ الذي كانت تعيشه وتفتح صفحة جديدة في تاريخها، في بعض هذه الحالات مثلا نجح غاندي وحركته في إنهاء الاحتلال البريطاني للهند، ونجح ثوار الجزائر في إنهاء الاحتلال الفرنسي للجزائر، ونجحت المقاومة اللبنانية في دحر الاحتلال الاسرائيلي بعد أن سيطر على بيروت.