قدرات القوات الجوية العراقية

28-12-2021

قدرات القوات الجوية العراقية

قدرات القوات الجوية العراقية

نفذت القوات الجوية العراقية 14 ضربة جوية على أوكار مسلحين خلال عملية واسعة بمنطقة جبال حمرين في نطاق قيادة عمليات ديالى.

ويصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 57 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

ويمتلك الجيش العراقي قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 32 عالمياً بـ 350 طائرة حربية من طرازات متنوعة.

وتضم القوات الجوية العراقية 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية و33 طائرة هجومية و16 طائرة نقل عسكري.

كما يمتلك سلاح الجو العراقي 104 طائرة تدريب و18 طائرة مهام خاصة و153 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.

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