انتشار مرض غامض جنوب السودان

بدأت منظمة الصحة العالمية تحقيقاً في مرض غامض أودى حتى الآن بحياة عشرات الأشخاص في جنوب السودان، بعد الفيضانات الشديدة التي ضربت المنطقة.

وتوفي 97 شخصاً حتى الآن بالمرض "المجهول"، في ولاية جونجيلي في الجزء الشمالي من البلاد، وفق ما نقلت شبكة "أي بي سي نيوز".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب السودان، أغلب الضحايا من كبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و 14 عاماً.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أن أعراض المرض الغامض تشمل السعال والإسهال والحمى والصداع والآم الصدر والآم المفاصل وفقدان الشهية وضعف الجسم.

وافترض خبراء المنظمة أن يكون المرض مرتبط بالكوليرا بسبب تعرض المنطقة لفيضانات شديدة مؤخراً، غير أن العينات التي أخذت من المرضى كانت نتائجها سلبية.