صاروخ سوري مضاد للطائرات انفجر الليلة الماضية فوق شاطئ حيفا

24-11-2021

صاروخ سوري مضاد للطائرات انفجر الليلة الماضية فوق شاطئ حيفا

صاروخ سوري مضاد للطائرات انفجر الليلة الماضية فوق شاطئ حيفا

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن سوريا أطلقت الليلة الماضية صاروخا مضادا للطائرات عبر الأجواء الإسرائيلية وانفجر فوق شاطئ في حيفا.

وبحسب القناة "12"، فقد "أخطأ أحد الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري الطائرات، ودخل إسرائيل على علو شاهق وانفجر فوق البحر قبالة ساحل حيفا، وسقطت شظاياه في البحر ولم تسبب أي ضرر"، لافتة إلى أن "نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي تابع الصاروخ لكنه قرر عدم اعتراضه لأنه لم يعرض المدنيين للخطر".

وأشارت القناة إلى أن "الصاروخ من طراز "SA-5" له نظام تدمير ذاتي على ارتفاعات عالية"، فيما رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

المصدر: القناة "12" 

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