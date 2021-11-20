مقتل 5 من عناصر "طالبان" بهجوم شرقي أفغانستان

20-11-2021

مقتل 5 من عناصر "طالبان" بهجوم شرقي أفغانستان

مقتل 5 من عناصر "طالبان" بهجوم شرقي أفغانستان

قتل 5 من عناصر حركة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت بهجوم مسلح عند مديرية الأمن الوطني في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان.


وقال مصدر محلي لوكالة سبوتنيك "إن مسلحين اثنين هاجما سيارة تابعة لطالبان بالقرب من مديرية الأمن الوطني في جلال آباد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل خمسة من مقاتلي طالبان، فيما لاذ المسلحان بالفرار"​​​.


ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" يشن هجمات مماثلة ضد عناصر "طالبان"، منذ تولي الحركة مقاليد الحكم في أفغانستان أواسط أغسطس الماضي.

 

 

المصدر: "سبوتنيك"

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

بدون html

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا