6 تغييرات كبيرة قادمة إلى واتساب

واتساب يعد تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أفضل تطبيقات التراسل الأكثر استخداما في العالم، إلى جانب أنه وسيلة اتصال مجانية بشكل أساسي للاستخدام إذا كنت متصلًا بشبكة Wi-Fi ويكلف أقل قدر ممكن من البيانات، يعد واتساب الأول من حيث السرعة وإضافة الميزات الجديدة على عكس منافسيه نقلا عن موقع صدى البلد.



وبحسب ما ذكره موقع “stuff”، يعمل تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة فيسبوك Facebook، على تحسين النظام الأساسي للخدمة بإضافة العديد من الميزات الجديدة المثيرة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم.



وقد رصد موقع WABetaInfo، العديد من الميزات المثيرة التي يختبرها واتساب خلال العام الجاري، والتي من المتوقع طرحها على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، مع نهاية عام 2020، وفيما يلي نستعرض إليك جميع مواصفات واتساب المنتظرة.



1. اختفاء الرسائل:



أفادت بعض التقارير خلال العام الجاري، عن ميزة الرسائل ذاتية التدمير التي يقتبسها تطبيق واتساب من التطبيقات المنافسة مثل تيليجرام وسناب شات، والتي ستمكن المستخدمون من إرسال صورة أو مقطع فيديو أو صورة GIF وبمجرد إرسالها ستختفي من هاتف المستلم بعد مغادرته الدردشة، ولا يوجد مؤقت لضبط الرسالة حيث ستختفي تلقائيًا بعد مشاهدتها.



2. وضع الإجازة Vacation Mode:



كشف موقع “WABetaInfo”، المتخصص في رصد ميزات واتساب التجريبية، أن مطورو التطبيق ما زال يعملون على تطوير ميزة وضع الإجازة وذلك بعد أن أشارت بعض التقارير عن وقف العمل عليها لصالح خاصية الأجهزة المترابطة،وستقوم ميزة “وضع الإجازة” بإلغاء الإشعارات من الدردشة الموجودة في الأرشيف حتى يتمكن المستخدم من تجاهلها.



3. تسجيل الدخول بالبصمة:



بعيدا عن إصدار الهاتف الذكي، يعمل تطبيق التراسل الأشهر على تطوير ميزة تسجيل الدخول ببصمة الأصبع لإصدار سطح المكتب، والتي تتيح لمستخدمي هذا الإصدار بدلا من مسح رمز الاستجابة السريع ضوئيا لربط إصدار الويب بالهاتف، فسوف تستطيع تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بصمة الأصبع.



4. مساحة التخزين الجديدة:



يقوم واتساب WhatsApp، بطرح تحديث كامل لنظام أندرويد يجلب تصميم جديد لإدارة مساحة التخزين الخاصة بالملفات المرسلة والمستلمة بالخدمة، وتتألف من واجهة استخدام تخزين متطورة تتيح لك البحث عن المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر واتساب لتوفير مساحة بعد حذفها.



5. الدمج مع تطبيق ماسنجر:



بعد أن اتخذت شركة فيسبوك أول خطواتها لدمج تطبيقات التراسل التابعة لها معا مثل إنستجرام وماسنجر، تطور الشركة الأمريكية تحديثا جديدا لدمج واتساب مع ماسنجر، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل بسلاسة بين هذه التطبيقات.



6. ميزات خاصة بنظام iOS:



ويعمل واتساب على تحسينات وميزات أخرى لإصدار iOS 14 منها: تغييرات على شريط البحث ليتيح البحث بشكل أفضل في المحادثات، وكتم الدردشة للأبد، ووميزة الوسائط المنتهية الصلاحية التي طال انتظارها.