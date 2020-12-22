50 ضبطا تموينيا لعناصر الرقابة بحماه

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية بحماه اليوم وأمس /50/ ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات التجارية لارتكابها مخالفات نص عليها القانون 14 لعام 2015 أبرزها :ضبط قوالب زبدة نباتية مجهولة المصدر في محل /م.ك/ بسوق الطويل و حيازة مواد منتهية الصلاحية تضمنت عبوات كاتشب ودبس بندورة وتمر ومياه غازية وصلصة حارة في محل /ح.ش/ مقابل دوار الاسكان وفي محل /م.ش/ جنوب الملعب





وكشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه أن الضبوط طالت ابضا المخالفين /م.ه/ و/س.م/ و/غ.ع/ بمخالفة التلاعب ببيع الغاز بالسلمية إضافة إلى تنظيم ضبوط بحق مخابز كفراع لارتكابه مخالفة نقص الوزن والمساكن مقابل المشفى بمخالفة البيع بسعر زائد وغرب السكة لعدم التقيد بمواعيد العمل إضافة لضبوط بحق خمسة معتمدين في حماه ومصياف للتلاعب بتطبيق البطاقة أو البيع بسعر زائد





وشملت باقي الضبوط عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول فواتير الشراء والامتناع عن البيع إضافة لسحب /10/عينات من مختلف المواد الغذائية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية .