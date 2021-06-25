150 غارة سعودية على اليمن في غضون أسبوع.. والقوات اليمنية تردّ بالسلاح المُسيّر

تتواصل المعارك المحتدمة بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في الجبهات الشرقية لمديرية صرواح القريبة من مدينة مأرب، حيث شَنَّت طائرات التحالف السعودي 12 غارة خلال الساعات الماضية لإسناد قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح في التصدي لهجمات قوات حكومة صنعاء المتواصلة.



كما تدور مواجهات مماثلة في في الناحية الغربية لمنطقة أسّداس المركز الإداري لمديرية رغوان شمالي محافظة مأرب عند الحدود المحاذية لمحافظة الجوف، وقصفت مقاتلات التحالف السعودي بـ6 غارات مديرية رغوان لإبطاء تقدم القوات المسلحة اليمنية.



يُشار إلى أن طائرات التحالف السعودي شنت 150 غارة جوية خلال أسبوع على مديريات صِرواح ومَدْغِل الجِدْعان ورغوان في محافظة مأرب الغنية بالنفط خلال الأسبوع المنصرم.



كما وكان قد بث الإعلام الحربي اليمني، مشاهد عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع قوات الرئيس هادي المدعومة بطائرات التحالف السعودي في التلة الرملية والبوابة الغربية لمعسكر الخَنْجَر في مديرية خَبْ والشَّعْف ذات الأطراف المترامية والحدودية مع نجران السعودية بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد.



وأظهرت المشاهد هجوم الجيش واللجان الشعبية على مواقع قوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي غربي معسكر الخنجر، تمكن على إثره الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على عدد من المواقع والتلال من قبضة قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح غرب معسكر الخنجر بعد عملية هجومية استمرت لـ6 ساعات.



وبينت المشاهد أعداداً من جثث قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح سقطوا خلال العملية بالإضافة إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية التابعة لقوات هادي والتحالف السعودي، كما عرضت مشاهد الإعلام الحربي استيلاء الجيش واللجان الشعبية على أسلحة وذخائر متنوعة خلفتها قوات الرئيس هادي.



وكان قد كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية في معسكر تدريبي تابع للتحالف السعودي في منطقة الوديعة الحدودية، بـ10 طائرات مسيَّرة من نوع "قاصف 2K".