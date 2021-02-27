“النصرة” تشن حملة أمنية وتعتقل مسلحي “حراس الدين” في إدلب

ذكر “المرصد المعارض” أنَّ “هيئة تحرير الشام” الواجهة لتنظيم “جبهة النصرة”، تواصل حملتها ضد “تنظيم حراس الدين” التابع لـ “تنظيم القاعدة” في محافظة إدلب.



وقال “المرصد المعارض” إنَّ “النصرة” اعتقلت مساء يوم الخميس، اثنين من “التنظيم” في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، كما جرى اعتقال إمرأة شيشانية ضمن مدينة إدلب، فضلاً عن اعتقال مسؤول سابق بـ “حراس الدين” صباح يوم أمس في دير حسان بريف إدلب الشمالي، ليرتفع تعداد الذين جرى اعتقالهم خلال الأمس إلى 6 بينهم إمرأة.



وكان “المرصد المعارض” قال مساء أول أمس إنَّ “الجهاز الأمني” التابع لـ “هيئة تحرير الشام“، اعتقل مسلَّحين اثنين من “تنظيم حراس الدين”، في بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي.