٩٨ ضبطاً تنظمها مديرية التجارة الداخلية بحماه

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه ٢٦ ضبطاً شملت عدداً من المخابز بمخالفات عدم الإبلاغ عن وفر الدقيق التمويني بقصد التصرف بها بطريقة غير مشروعة، وبيع ربطات الخبز التمويني بسعر زائد، والامتناع عن تسليم المعتمدين كامل مخصصاتهم، وانتاج وبيع خبز تمويني سيء الصنع وناقص الوزن، والتلاعب بمخصصات البطاقة الإلكترونية، وعدم مسك سجل معتمدين، والامتناع عن بيع الخبز التمويني للمواطنين



كما ضبطت 20 مخالفة جسيمة بحق محطات محروقات بمخالفة التصرف بالاحتياطي الاستراتيجي والمتاجرة بالمحروقات بطريقة غير شرعية، وبحق منشآت وأشخاص لبيعهم منتجات منتهية الصلاحية والمتاجرة بالمواد الاغاثية بطريقة غير مشروعة وعدم وجود فواتير الشراء لمواد مجهولة المصدر وفرم جلد ونتر الفروج بقصد غش كباب الفروج



إضافة إلى تنظيمها ضبوطاً متنوعة شملت٥٦ ضبط عن الإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم منح فواتير لباعة المفرق من قبل تجار الجملة، والتلاعب بكمية القطع لمادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية، وتقاضي أرباح زائدة للسلع الأساسية، وتقاضي بدل خدمات زائد لتبديل أسطوانات الغاز المنزلي.



وتم سحب ١٢ عينة من منتجات غذائية وغير غذائية لبيان مدى للمواصفات القياسية