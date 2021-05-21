وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا
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وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي "غريغوري كاراسين"، إن المجلس شكل وفدا من المراقبين برئاسة  السيناتور "سيرغي موراتوف" لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأضاف كاراسين: "تم تشكيل وفد مجلس الاتحاد، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا".

وذكر كاراسين، أن الوفد سيضم 4 من أعضاء مجلس الاتحاد وهم "سيرغي موراتوف" الذي سيترأس الوفد، و"فاديم دينغين"، و"أوليغ سيليزنيف"، وكذلك مستشار جهاز عمل اللجنة الدولية "أندريه كولينكو".

وأضاف كاراسين أن وفد المراقبين سيضم كذلك ممثلين عن المجلس الاجتماعي الروسي: مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين.