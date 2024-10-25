دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مواقع عسكرية

26-10-2024

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مواقع عسكرية

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وقال مصدر عسكري: “حوالي الساعة 00 : 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، مشيراً إلى أن العمل ما يزال جارياً على تدقيق نتائج العدوان.

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